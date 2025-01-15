自然を意識した生活を送るタカヨさんが主宰する、「青空保育」に参加した河野りぬ(@rinu.illustjob)さん。何かと江戸時代と比べ、自然に任せることをよしとする考えに、違和感を隠せません。さらに、「知らないことが多そうだから」と、帰り際にタカヨさんに呼び止められ、「勉強会」に誘われます。タカヨさんの偏った考え方についていけないりぬさん。距離を置いていましたが…。りぬさんが「自然派ママ」と出会い、交流する中で