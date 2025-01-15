三菱UFJ銀行の貸金庫から金塊を盗んだとして逮捕された元行員の女が、「客の貸金庫を利用する頻度を把握したうえで犯行に及んだ」と話していたことが分かりました。今村由香理容疑者（46）は去年、男性客が利用する貸金庫から、合わせておよそ20キロの金塊・2億6000万円相当を盗んだ疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、逮捕前の任意の調べに対し「客の貸金庫を利用する頻度を把握したうえで犯行に及んだ」