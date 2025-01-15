外国人観光客のバックカントリースキーなどによる遭難を防ごうと15日、長野市では啓発活動が行われました。雪が降る午前8時のバス乗り場。白馬方面などに向かう外国人スキーヤーに ウインタースポーツを安全に楽しんでもらおうと県警の山岳遭難救助隊員などが山の天気予報や雪山装備を確認するよう呼び掛けました。長野県観光スポーツ部山岳高原観光課八代陽子主事「天気予報・雪崩