2024年、「Sea級グルメ全国大会」で優秀賞を受賞した「沼津あじたるサンド」のPR販売が14日から沼津市役所前で始まっています地元で水揚げされた水産物などを生かして開発されたグルメ商品を競い合う「Sea級グルメ全国大会」「沼津あじたるサンド」は2024年の大会で32品中3位に次ぐ「優秀賞」を受賞しました。沼津港振興会では将来、地元の名物にしようと14日から16日までの3日間、1日100個限定で沼津市役所前でPRを兼ね販売をして