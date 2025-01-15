岐阜県美濃市の小学校で今月9日、校内の花壇にシカの頭部が埋められているのが見つかりました。美濃市の中有知小学校によりますと、9日午前9時ごろ、校務員の女性が花壇の苗が踏み荒らされ、土が盛り上がっているのを不審に思い、児童の下校後、教頭が立ち会って花壇を掘り起こすと、シカの頭部が出てきたということです。シカの頭部はおよそ40センチから50センチほどで、角はなく、腐敗はしていなかったということです。