千葉県銚子市で刃物を持った男4人が住宅の敷地内に入り、この家の男性にけがをさせ逃走しました。警察が強盗致傷事件として捜査しています。14日午後7時ごろ、銚子市長山町で69歳の男性が帰宅したところ、住宅の敷地内にいた男4人体を押さえつけられ粘着テープで口をふさがれたということです。警察によりますと、男らのうち少なくとも1人は包丁のようなものを持っていて、その後、逃走しました。男性は唇の上を切る軽傷で