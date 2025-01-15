ジャージーに番号が書かれたゼッケンを身につけ、456億ウォンの賞金を獲得するために参加したのは、“殺し合い”のゲーム”だったーー。2021年、Netflixで全世界に配信されると、瞬く間に話題を呼び、社会現象となった韓国ドラマ『イカゲーム』。貧富の差の問題が根底にある同作は、残虐な描写が多いことにかかわらず、世界中で注目を浴びた。「生活に困窮しているバツイチの男性が、母親の治療費と娘との生活を手に入れるため