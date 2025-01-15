大阪・関西万博の開幕を前に、参加する国と地域を対象とした国際会議が兵庫県姫路市で始まりました。４月１３日に開幕する万博には、１５８の国と地域が参加することになっています。１５日、姫路市で始まった国際会議には、参加国などの担当者らが続々と集まっています。（駐日パラグアイ大使）「最終ミーティングになりますが、期待感が上がる一方です。遠いので（パビリオンの展示品が）船で移動中なのですが、それが無事