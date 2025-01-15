豪メディア「FOX SPORTS」（ウェブ版）は2025年1月14日、プロボクシングのWBO・IBF世界スーパーバンタム級1位サム・グッドマン（オーストラリア、26）の特集記事を公開し、今後の展望に言及した。井上戦は5月下旬から6月上旬を目標 グッドマンは当初、24年12月に指名挑戦者として4団体統一王者・井上尚弥（大橋、31）と対戦する予定だった。ところが練習中に左目上をカットして試合が延期。1月24日に変更されるも、再度、練習中に