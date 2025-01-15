『孤独のグルメ』は単行本、文庫、大判の『谷口ジローコレクション』で全2巻刊行。中央は新刊『トリビュートブック 100％孤独のグルメ！〜それにしても、腹が減った…〜』（筆者撮影）松重豊主演の“飯テロドラマ”としておなじみの『孤独のグルメ』。2012年の放送開始以来、すでにseason10を数え、年末のスペシャル版も話題となる。さらに、2025年1月10日には松重自身の脚本・監督による『劇映画 孤独のグルメ』も公開され、東