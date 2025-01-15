俳優の木ノ本嶺浩（35）が15日、自身のXを更新。第1子を授かったことを明かした。木ノ本は「ご報告」と題された書面で「いつも応援してくださる皆様、ご関係者の皆様へ私事ではございますが、昨年末に新しい家族を授かりました」と発表。「家族も増え父親として気持ち新たに、日々感謝を忘れず、より一層仕事に励んでまいります」とした上で「これからも何卒よろしくお願い致します」と呼びかけた。2023年の11月10日に自身