お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（54）が15日、都内で行われた日本乳業協会『私らしくヨーグルト新発見』プロジェクト発表会に参加した。【全身ショット】まさかの肩チラ！清楚な白ワンピース姿の本田望結イベントの締めでは、今年の抱負を語ることに。藤本は「美容男子として、もっともっとキレイになりたい」と語りながら「そろそろ今年はパートナーを探したい。キレイになって、そっちの方もどんどん積極的に」と意気軒昂