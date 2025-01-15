今のミステリー界は幹線道路沿いのメガ・ドンキ並みになんでもあり。そこで最先端の情報を提供するためのレビューを毎月ご用意しました。 参考：菊池風磨の“演技”に注目？文芸評論家が語る『#真相をお話しします』原作の魅力と映画の見どころ 事前打ち合わせなし、前月に出た新刊（奥付準拠）を一人一冊ずつ挙げて書評するという方式はあの「七福神の今月の一冊」（翻訳ミステリー大賞シンジケー