5月10日、11日に東京都 海の森公園で開催される『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2025』の、第1弾アーティストが発表された。 （関連：野外フェス参加者の安全はどう守る？台風、交通機関の乱れなどで浮き彫りになった課題） 今回出演が発表されたのは、打首獄門同好会、カネヨリマサル、Kroi、Chevon、SHISHAMO、04 Limited Sazabys、マルシィ、ヤングスキニーの8組。 また、本日1月15日12時より2日通