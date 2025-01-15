元放送作家の鈴木おさむ氏（５２）が１５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。衝撃的なスマホの画面の画像を公開した。鈴木氏はスマホの画面の画像を貼付し「スマホの画面がとんでもない色になってしまった！！」と驚きの声をあげた。画像はスマホのスケジュール表で、鮮やかな緑色とオレンジ色に染まり、さながらポップアートのようになっている。この状況に鈴木氏は「理由わかる人いますか？？」と問いかけているが、フォロワ