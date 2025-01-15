映画監督で俳優の広田レオナと俳優・吹越満を両親に持つ咲耶（さくや）が15日までに自身のインスタグラムを更新し、ファンを魅了する最新ショットを公開した。咲耶は「#出世しますあけおめ2025」とコメントし、新年の抱負を明かした。投稿された写真の中には「出世払いで返してね（笑）」というポチ袋が。彼女の投稿は、2025年に向けての意気込みを感じさせるもので、多くのファンから注目を集めている。投稿に対するユーザーの反