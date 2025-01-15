2025年1月14日（現地時間）、ウクライナのゼレンスキー大統領が公開した20歳の北朝鮮軍捕虜（写真・ゼレンスキー大統領のSNSから）ウクライナのゼレンスキー大統領は2025年1月14日（現地時間）、捕虜にした北朝鮮軍兵士への尋問状況の動画をさらに公開した。今回の尋問はあごを負傷して言葉をうまく発することができない1999年生まれの26歳の狙撃兵の代わりに、足を負傷したもののコミュニケーションは円滑な2005年生まれの20歳の