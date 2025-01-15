節分を前に、名古屋のデパートがことし販売する恵方巻をお披露目しました。 【写真を見る】今年の恵方巻は豪華「ヘビー」級!? カニや黒毛和牛で“巻く”商品も 物価高騰で100～150円ほど値上がり 松坂屋名古屋店は30店舗で販売 松坂屋名古屋店では2月2日の節分にむけ、30店舗からおよそ110種類、1500本の恵方巻を販売します。 ことしの干支にちなんだ「ヘビー」級の恵方巻、魚屋の寿司 魚錠「豪華海鮮8