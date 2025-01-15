【ソウル＝依田和彩、小池和樹】韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）大統領の戒厳令宣布を巡り、内乱容疑などで捜査している高位公職者犯罪捜査庁（公捜庁）や警察などの合同捜査本部は１５日、尹氏の拘束令状を執行したと発表した。同日午前、身柄拘束のためソウル市内の大統領公邸敷地内に捜査員が進入していた。韓国で現職大統領の拘束は史上初めて。１５日午前１０時３５分頃、尹氏を乗せたとみられる車両を含む車列が公邸を出