[シンガポール １５日 ロイター] - アジア時間の原油先物はほぼ横ばい。世界的な燃料需要の減少が予想される中、米原油在庫の減少やロシアのタンカーに対する制裁に伴う供給障害の見通しが支えになっている。０２０５ＧＭＴ（日本時間午前１１時０５分）時点で、北海ブレント原油先物は０．０２ドル高の１バレル＝７９．９４ドル、米ＷＴＩ原油先物は０．１２ドル（０．１５％）高の７７．６２ドル。前日はそれぞれ１．４％、