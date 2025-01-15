Jihoon Lee[ソウル １５日 ロイター] - 韓国統計局が１５日発表した１２月の失業率（季節調整後）は３．７％と、前月の２．７％から大幅に上昇し、２０２１年６月以来最高となった。政治混乱が経済の不確実性を高め、心理が悪化した。就業者数は前年比５万２０００人減り、前月の１２万３０００人増から減少に転じた。減少は２０２１年２月以来初めて。企画財政省は、政治的不確実性による消費者心理低迷で労働市場が減速した