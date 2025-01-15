きのう、山形市で2人の遺体が発見された火災は、一夜あけたきょうも出火原因の特定には至っていません。 【写真を見る】山形市中野の火災2人の遺体の身元確認中けさから実況見分も出火原因特定には至らず この家に住む高齢の2人と連絡が取れておらず、警察が遺体の身元の確認を急いでいます。 この火災はきのう午前8時半ごろ、山形市中野に住む布施政敏さんの住宅で「家が燃えている」とこの家に住む男性から通報があったも