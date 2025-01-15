記者会見する林官房長官＝15日午前、首相官邸林芳正官房長官は15日の記者会見で、内乱容疑での韓国の尹錫悦大統領拘束に関し「一連の動きについて、特段かつ重大な関心を持って注視している」と述べた。韓国は国際社会の課題に対応するパートナーとして重要な隣国だと指摘し「日韓関係の重要性は変わらない」と強調。韓国政府と緊密に意思疎通を図ると語った。外務省幹部は「韓国内政の混乱がしばらく続く可能性がある。トラン