三菱UFJ銀行の支店の貸金庫から顧客の金品を盗んでいたとして警視庁に逮捕された元行員の今村由香理容疑者（46）＝東京都練馬区＝が、競馬や外国為替証拠金取引（FX）で出した多額の損失の穴埋めに盗みを繰り返していたと供述していることがわかった。被害を受けた顧客は60人以上で、合計被害額は約17億円以上（現金10億円と金塊７億円相当以上）に達する見込み。今村容疑者は短大卒業後に一般職で入行、勤務実績が認められ総合職