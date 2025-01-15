バッグの中身の整理整頓に役立つ、100円ショップと無印良品のアイテムをピックアップ。紹介してくれるのは、ESSEフレンズエディターで整理収納アドバイザーの大森智美さん。バッグの中身を整え、お気に入りを厳選したことで気分も上がると感じているそうです。実際の使用アイデアとともに詳しく語ります。「バッグの中身」整理に欠かせない、100円ポーチバッグの中身を整えるうえで大活躍しているのが、ダイソーの「文具小物ケース