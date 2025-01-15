アメリカ・ロサンゼルスの山火事の発生から1週間が経ちますが、延焼はおさまらず住民の避難生活が続いています。7日に発生した山火事では、これまでに少なくとも25人が死亡し35人の行方がわからなくなっていて現在も700人以上が避難所で生活しています。避難所で暮らす人：6日間、家に戻っていないので家が焼けたかどうかわかりません。一方、アルタデナ地区の出火原因について送電塔のトラブルが指摘されていて、14日も当局が調査