阪神・淡路大震災から1月17日で30年。あの日の教訓を考える2日目のテーマは「記録」。被災者に寄り添い続けたボランティア団体の30年です。ボランティア団体「よろず相談室」の元代表・牧秀一さん（74）。地震の激しい揺れでも、兵庫・神戸市東灘区の自宅は倒壊を免れ、避難所を訪れて被災者の悩みに耳を傾けるボランティアを始めました。翌年には、誰でも立ち寄れる談話室のような「よろず相談室」を立ち上げ、被災者がつながれる