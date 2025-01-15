ＪＲ山陽本線の西広島駅と新井口駅の間で列車と人が接触する事故がありました。 消防によりますと１５日午前８時半ごろ「列車にはねられたと思われる女性がいる」と付近を通行する人から通報がありました。 列車と接触したのは近くに住む７９歳の女性で、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。 この事故の影響で山陽本線は横川駅から岩国駅の間で一時運転を見合わせました。