北京を訪れている自民党の森山裕幹事長らの訪中団が15日午前、中国共産党ナンバー2の李強首相と面会しました。石破総理からの親書を手渡します。自民党森山幹事長「日中関係がより発展をして良かったと両国の国民に実感してもらえるためには何が今後、必要なのか率直に議論をさせていただきたい」一方の李首相は「今が日中関係発展の重要な時期だ」と述べました。日本側は「王毅外相や李強首相の早期訪問を期待する」とし