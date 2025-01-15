静岡市の国道1号・駿河大橋周辺の、いわゆる「動くセンターライン」が1月15日午前0時頃に廃止されました。 【写真を見る】県内唯一 国道1号の“動くセンターライン”15日未明廃止 撤去工事始まる 交通環境の変化で＝静岡市 静岡県内で唯一、静岡市の国道1号・駿河大橋周辺に設置されていた「中央線変移システム」、通称「動くセンターライン」。 渋滞の緩和を目的に1978年に導入されましたが、交通量の減少や