SNSで460万人を超えるフォロワー数を持つ中国人の写真家の男性が美祢市をPRすることになりました。美祢市のPRの一環で14日，市役所を訪れたのは中国籍で東京に住む写真家、kelvin李さんです。「weibo」は全世界で8億人以上のユーザーを持つ中華圏最大のソーシャルメディアです。李さんは「weibo」で、訪問先の写真や動画を投稿していて「最も影響力のある写真家賞」を受賞するなど世界的なインフルエンサ&