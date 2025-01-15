警察署の運営に民間の意見を反映させる協議会の会長を務める新上五島町の男が、女性に乱暴し、現金を奪った疑いで逮捕されました。 強盗と不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、新上五島町の自営業 水村昌司 容疑者 45歳です。 警察によりますと、水村容疑者は去年12月、長崎市のビルの敷地内で面識のない20代の女性を押し倒すなどして乱暴した上、現金6000円が入った手提げバッグなどを奪った疑いが持たれています。