尹（ユン）大統領の拘束を受けて、林官房長官は「重大な関心を持って注視している」と強調しました。林官房長官「他国の内政へのコメントは差し控えますが、日本政府として韓国国内の一連の動きについては特段かつ重大な関心を持って注視をしています。現下の戦略環境の下、日韓関係の重要性は変わらない」林長官は、「韓国は国際社会の様々な課題への対応にパートナーとして協力していくべき重要な隣国だ」と指摘しました。