評論家の宮崎哲弥さん、お笑い芸人の笑い飯哲夫さん、浄土真宗の僧侶で相愛大学長の釈徹宗（しゃくてっしゅう）さんによる「三テツ人の仏教問答」と題する公開授業が11日、大阪市中央区の相愛大本町学舎であった。右から釈徹宗さん、笑い飯哲夫さん、宮崎哲弥さん=2025年1月11日、大阪市中央区、大野博撮影宮崎さんは政治や社会などの評論の一方で「仏教者」を自認し、「仏教論争―『縁起』から本質を問う」（ちくま新書）など