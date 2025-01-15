今年も受験シーズンが始まりました。熊本県玉名市の私立高校では、県内で最も早い一般入試が行われています。 【写真を見る】受験生も「マスク着用」でインフルエンザ対策熊本で最も早く玉名女子高校で一般入試 小雨が降る中、試験会場に集まった受験生はマスクを付けるなどインフルエンザ対策をしていました。 玉名女子高校の募集定員は4つの学科であわせて210人で、愛知や滋賀、福岡など県内外から184人が出願してい