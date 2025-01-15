本格的な受験シーズンを迎える中、受験生への痴漢・盗撮被害を防ぐため、県警などが新潟駅で注意を呼びかけました。15日朝、新潟駅で警察やＪＲ職員などが呼びかけたのは、電車内での痴漢や盗撮被害への注意です。遅刻や欠席ができない試験日当日の受験生を狙って痴漢などの犯罪が東京都内で発生していることから、県内でも同様の犯罪を防ぐために行われました。県内では痴漢・盗撮被害の相談が増えていて、去年の相談件数は