新潟県内は大気の非常に不安定な状態が続き平地を含め雪となり、落雷や突風に注意が必要です。寒気が流れ込み大気の非常に不安定な状態が続く県内。新潟市中央区では通勤・通学時間帯に雪の勢いが強まりました。【街の人】「結構足が濡れて歩きづらい。こんなに降るとは思っていない。道も雪が積もって見えない状態になってて」このあとも県内は雷を伴い雪が降る所がある見込みで、夕方までの12時間に降る雪の量は、多い所で上・中