懐かしくて、見ているだけでほっこり。郷愁を誘う「レトログッズ」が大集合！ここでは、ESSE公認インスタグラマー＆編集部が選んだレトロ雑貨を5つ紹介します。知る人ぞ知るご当地キャラ。素朴な魅力は全国区！長年愛される老舗メーカーのキャラクターをデザインした「ゴトウチシリーズ」。田村牛乳のかわいいイラストつきのお弁当箱は、楽しいランチタイムにおすすめ！・ゴトウチシリーズ「田村牛乳」ランチボックス\2640、巾