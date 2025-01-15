前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏（４２）が１５日、都内で記者会見し、今夏の東京都議選に向けた地域政党結成と、政党名を「再生の道」とすることを発表した。都議選では候補者を公募し、全42選挙区擁立を目指すという。予定時刻の約５分前に現れた石丸氏は、参加を拒否された一部ネット配信者やフリージャーナリストら怒号を浴びながらの会場に入った。石丸氏はまず、会見前に「テレビ朝日はお越しでしょうか？」と質問。