1月15日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏が、2024年の全国の企業倒産件数が11年ぶりに1万件を超えたというニュースについて語った。 2024年の全国の企業倒産件数が、11年ぶりに1万件を超えた。原材料価格や人件費の上昇で経営が圧迫された中小・零細企業の市場からの退出が増えたのが主な要因とされている。一方で事業承継を目的としたM&A