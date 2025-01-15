野村邦丸アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『くにまる食堂』（文化放送・月曜日～金曜日9～13時）1月15日の放送は、「現代ビジネス」編集次長で中国情勢に詳しい近藤大介氏が出演。デモに参加したいという理由で韓国旅行に行く中国人が急増しているという話題について触れた。 野村邦丸（パーソナリティ）「今、中国の若者の海外旅行先で韓国が人気なんだそうですね」 近藤大介「近