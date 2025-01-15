俳優の吹越満、映画監督で女優の広田レオナの長女で芸能界デビューした咲耶（さくや）が１５日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットをアップした。「Ｊａｎｕａｒｙ＃出世しますあけおめ２０２５」とコメントした咲耶。赤のトップス、デニムのラフな私服姿でスマホを手に自撮りしたショットを投稿した。アンニュイな雰囲気の漂う姿にフォロワーは「カワイスギル」「めちゃめちゃ可愛いです」「髪さらさらす