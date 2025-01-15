女優の鈴木杏樹が１５日までに自身のインスタグラムを更新し、ラジオのスタジオで撮影した最新ショットを披露した。火曜パーソナリティーを務めるニッポン放送「オールナイトニッポンＭＵＳＩＣ１０」（火曜・後１０時）の生放送前に投稿。「今夜も鶴光師匠とお美和子さまの番組へお邪魔させていただきました。いつも温かく優しく受け止めてくださいまして本当に本当に感謝感謝でございます！！！！！」とつづり、同局系「鶴光