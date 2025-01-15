2025年5月10日（土）・11日（日）、東京湾に浮かぶ広大なる神秘の島＝海の森公園に会場を移しスケールアップして開催される「METROCK2025（TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2025）」。その第1弾出演アーティスト8組が発表された。※第1弾発表出演アーティスト（五十音順）打首獄門同好会／カネヨリマサル／Kroi／Chevon／SHISHAMO／04 Limited Sazabys／マルシィ／ヤングスキニーそして、1月15日（水）より、テレ朝チケットとチ