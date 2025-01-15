水ドラ25「物産展の女〜宮崎編〜」（水曜深夜1時放送／全2話）。物産展をテーマに、開催に向けて全国各地の逸品グルメを探し求める食品バイヤーたちの奮闘を描く本作で、やや熱量低めの食品バイヤー・高城稔を演じる杢代和人さんにインタビュー！【動画】杢代和人が物産展のバイヤーに「物産展の女〜宮崎編〜」もし自分が“バイヤー”になったら？――物産展の裏側で繰り広げられる知られざるドラマを描く本作。杢代さんは物