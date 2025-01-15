米投資ファンド「ダルトン・インベストメンツ」は14日、フジテレビの親会社フジ・メディア・ホールディングスに対し、タレント・中居正広（52）を巡る騒動を受け第三者委員会の調査を求める書簡を送付したと発表した。また、視聴者やスポンサーの信頼回復のため、「公正性と透明性の確保」など4点の具体策を要求した。同社はウェブサイトを通じてフジに送付した書簡を公開。「中居正広氏による騒動は、エンターテインメント業