日向灘で15日未明、地震があり、宮崎県内で最大震度4、鹿児島県内でも震度3の揺れを観測しました。日向灘では13日の最大震度5弱の揺れ以降、地震が相次いでいて、気象庁は注意を呼びかけています。 気象庁によりますと、15日午前2時12分ごろ、日向灘を震源地とするマグニチュード5.4の地震がありました。 この地震で ▼震度3を霧島市、姶良市、鹿屋市、曽於市、大崎町、肝付町 ▼震度2を鹿児島市、志布志市など県本土の