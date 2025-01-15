将棋の第83期順位戦B級2組8回戦が1月15日に行われ、谷川浩司十七世名人（62）と郷田真隆九段（53）が現在対局中だ。谷川十七世名人は、勝てば通算1400勝を達成する対局に臨んでいる。注目の一局は、谷川十七世名人の先手で「角換わり」の出だしとなった。【映像】1400勝達成なるか！？対局に臨む谷川十七世名人谷川十七世名人は、1976年12月に史上2人目の中学生棋士として四段昇段。竜王戦4組（1組以上：22期）、順位戦Ｂ級2組