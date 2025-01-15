鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」が故障で3か月以上運休する中、フェリー「プリンセスわかさ」が今月中に2回、代替の臨時便を運航することになりました。 折田汽船が運航する「フェリー屋久島2」は去年10月、エンジン関連の部品に不具合が見つかり、3か月以上運休が続いています。 こうした中、折田汽船によりますと、同じ市丸グループのコスモラインが運航する鹿児島と種子島を結ぶ「プリンセ