俳優の茅島みずきが15日、アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル表参道で行われた『いちごさんどう2025』のスタート記念発表会にゲスト出演。“いちご”の赤色をイメージした衣装で登場し、佐賀のブランドいちご・いちごさんを使ったスイーツに舌鼓を打った。【写真】かわいい！いちごをパクリと食べた茅島みずき真っ赤な衣装で登場した茅島は、その場でくるりと一回転して全身コーデを披露し、「靴まで赤にして、ボタンでい